PRES. ASS. ASTORI, Orgogliosi per quanto stiamo facendo

Fonte: dal nostro inviato, Niccolò Righi

L'Associazione Davide Astori presenta la sua nuova iniziativa: lo fa dalla sala Macconi in Palazzo Vecchio, Firenze, in una conferenza andata in scena. Presente anche Luigi Maria Miranda, presidente dell’Associazione, che ha parlato così ai microfoni dei media presenti: "Siamo molto orgogliosi per l'attività della nostra Associazione. Abbiamo iniziato lo scorso anno e ci stiamo sviluppando in maniera incredibile. L'impulso è stato dato dalla nomina dei comitati scientifici: il nostro è uno scopo culturale e avere oltre dieci professori universitari che ci dicono su cosa concentrare il nostro sforzo ci aiuta. La nostra attenzione è focalizzata sulla ricerca medica e sulla cardiomiopatia aritmogena, sarà questo il centro anche del convegno del prossimo 22 novembre a Coverciano. Inoltre, a marzo siamo stati ospiti del presidente del Coni Malagò, che è anche nostro presidente onorario, per parlare anche della sostenibilità finanziaria. Il 22 commenteremo anche il decreto Abodi sulla sostenibilità. Riteniamo che garantire la salute, sia degli sportivi sia delle società, a livello economico, sia indispensabile. A Firenze abbiamo l'esempio lampante del Viola Park, espressione di una società seria".

E sul rapporto con Firenze, Miranda ha detto: "Il Comune ci ha sempre supportato dal primo momento. Abbiamo avuto poi l'affetto di tutti, per il nome che abbiamo il privilegio di portare e anche un po' per i risultati ottenuti. Oggi abbiamo il patrocinio della fondazione Fiorentina, della fondazione Milan, della regione Toscana, di associazioni cardiologici".