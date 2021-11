POLVEROSI, Con il Milan la vedo male. In difesa...

Alberto Polverosi ha parlato in occasione della In occasione della 48esima edizione del Giglio d’Oro ai microfoni dei media. Ecco quanto detto dal noto giornalista sul campionato in corso, sulla stagione della Fiorentina e sul match del Franchi contro il Milan: "Di questo avvio di stagione ho un bilancio positivo per lo spettacolo visto fino ad ora. Si gioca a tre per il primo posto ed è questa un’emozione nuova. Di solito i campionati a febbraio erano già finiti, quest’anno credo che sarà ancora aperto. Il Milan è stato più continuo contro le grandi, ma come gioco preferisco il Napoli fino ad ora. La squadra di Pioli è già più avanti rispetto a quella di Spalletti, ma come spettacolo preferisco gli azzurri.

Fiorentina-Milan? Sabato sarà una partita difficilissima per i viola. Avranno il vantaggio di trovare una squadra che ti lascia giocare come il Milan, solo che davanti i rossoneri fanno paura. Francamente la vedo male per la Fiorentina. Servirà una grande partita di Vlahovic ma anche di Nico Gonzalez se gioca. La coppia centrale sarà per forza nuova e fronteggiare Giroud, Ibra, Brahim Diaz e Rebic non sarà facile. Credo che Venuti farà il centrale ma lo dovrà fare con giocatori fisicamente più forti e sui calci piazzati questo sarà un bel problema.

Borja Mayoral alla Fiorentina? Se è vista come soluzione last-minute per gennaio va bene. Il problema della Fiorentina non è solo chi prendere ma quanti prenderne, perché fino ad ora Vlahovic non ne ha saltata nessuna. Da qui a giugno bisogna pensare a quanti rinforzi offensivi servono visto che di Kokorin si sono perse le tracce. Se la Fiorentina prende due centravanti ed uno dei due è Mayoral va bene".