Dagli inviati Costacurta: "Kean in Arabia? A Milano diciamo 'Non gh'emm nient de fa'"

Ospite del Premio Fair Play Menarini, Alessandro Costacurta, ex difensore e attualmente opinionista, è intervenuto a margine dell'evento che si sta svolgendo a Fiesole. Questo quanto detto ai media presenti sulla situazione in casa Fiorentina: "Credo che Stefano Pioli sia uno dei migliori allenatori italiani, l'ha dimostrato in questi anni. Io poi ho un debole per la Fiorentina, recentemente sono stato ospite del Viola Park e mi sono innamorato di quel posto. Poi vedo anche dei nomi accostati alla Fiorentina di cui sono innamorato, stanno facendo le cose molto bene e andando nella direzione giusta, con tanti ragazzi italiani. Se si acquistano calciatori italiani è più facile creare legami di squadra. Viti e Fazzini sono ottimi calciatori".

Che effetto le fa sapere che l'Al-Qadsiah, club arabo, sta puntando Mateo Retegui e Moise Kean, i due capocannonieri dell'ultima Serie A?

"A Milano diciamo 'Non gh'emm nient de fà', non ci possiamo fare niente. Non so che altro dirvi...".

Edin Dzeko può fare ancora la differenza?

"Sì certo, ha una classe e un'intelligenza tattica incredibile. In Italia non ci sono ritmi straordinari e lui può fare la differenza"