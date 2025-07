Calciomercato Esposito a titolo definitivo. Il Milan punta Comuzzo. Mandragora può lasciare

Nuovo appuntamento con Chi si compra? in versione "Flash" con gli aggiornamenti di mercato che riguardano la Fiorentina e non solo.

Esposito in cima alla lista

La Fiorentina ha messo in cima alla lista dei desideri Sebastiano Esposito: il suo scadrà il prrossimo anno, quindi l'Inter lo cede solo a titolo defintivo. Il suo stipendio è di 700 mil euro circa.

Il Milan vuole Comuzzo

Il Milan punta Pietro Comuzzo: i rossoneri devono cedere Malick Thiaw per monetizzare. Il difensore viola costa almeno 30 milioni di euro. Se non parte Comuzzo, sempre occhio a Valentini e Moreno su cui c'è il Verona.

Mandragora può uscire

La Fiorentina non si è ancora fatta avanti per il rinnovo di Rolando Mandragora e, anzi, potrebbe parlare con il Real Betis della sua possibile cessione in estate.

Bernabé prima scelta

Adrian Bernabé continua a essere il primo obiettivo per il centrocampo. Il giocatore ha già detto di sì alla Fiorentina, ma va convinto il Parma. Che però ha fissato il prezzo sui 25 milioni di euro.

Stallo per Kean

Per Moise Kean non ci sono novità: il Napoli e il Milan hanno sondato il terreno diverso tempo fa, senza andare oltre. L'Al Qadsiah non ha affondato e pensa a Retegui. Il Manchester United non si è ancora fatto avanti concretamente.

Due squadre su Lucchesi

Occhio Lorenzo Lucchesi, che potrebbe lasciare la Fiorentina nelle prossime settimane. Il difensore è attenzionato da Sampdoria e Cremonese.