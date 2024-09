PALLADINO (S.STAMPA), Che rammarico. Gud pronto

Fonte: dal nostro inviato a Bergamo - Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Al termine della sconfitta contro l’Atalanta, dalla sala stampa del Gewiss Stadium ha preso la parole il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino. Ecco le sue parole: “C’è rammarico perché per 44’ abbiamo fatto una grande partita, di sacrificio e di solidità difensiva. Mi è piaciuto l’atteggiamento di squadra e il lavoro degli attaccanti anche in fase difensiva. Penso che abbiamo fatto la miglior prestazione da quando alleno questa squadra. Nel minuto e mezzo prima dell’intervallo abbiamo fatto due errori individuali che ci hanno condannato. Abbiamo incassato lo svantaggio dopo un grande primo tempo. Io mi prendo il bicchiere mezzo pieno, questa partita ci farà crescere in vista del futuro, anche se sicuramente qualcosa da migliorare c’è”.

Quanto pesa la mancanza della vittoria?

“Non pensa. Io guardo quando e se la squadra cresce. E’ solo dalla scorsa settimana che lavoro con la rosa al completo. Per quanto mi riguarda vedo crescita da parte della squadra e tante cose positive. Vogliamo la vittoria per noi e per i tifosi: daremo tutto per centrarla a partire dalla prossima”.

Che è successo sul gol del 2-2?

“Avevamo lavorato molto sulle azioni di questo tipo in settimana ma sappiamo che l’Atalanta ha giocatori fisicamente molto alti e piazzati e potevamo rischiare azioni così…”

I cambi hanno inciso poco?

“No, non direi. Ce la siamo giocati fino alla fine. Non è mai facile incidere. Io mi arrabbio quando non vedo impegno in campo”.

Che momento sta vivendo Kean?

“Sono molto contento per Moise: sta dando tutto da quando è arrivato e questo mi fa molto piacere”.

Le è piaciuto il nuovo modulo?

“Io non sono vincolato a un sistema di gioco, oggi avevo bisogno di un mediano in più per aiutare la linea difensiva”

Che pensa del rendimento difensivo?

“Stiamo facendo un percorso insieme, diverso dell’anno scorso: c’è un percorso che va aspettato ma ho visto dei grandi miglioramenti. Sono contento del lavoro fatto da parte di tutti”.

Pensa che Gudmundsson sarà disponibile per la Lazio?

“Non ha mai lavorato con noi in settimana… da martedì sarà in gruppo e si metterà a disposizione in vista della prossima partita”.

Beltran potrà dare un contributo presto?

"Sono molto contento di lui... oggi ho voluto sfruttare la verve di Kean, che oggi ha dato tanto e ha portato al cambio Hien... sono felice di Lucas, ci tornerà utile".