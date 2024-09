PALLADINO, Felice del mercato. Pausa? Momento giusto

Fonte: dalla sala stampa dell'Artemio Franchi - Andrea Giannattasio

Al termine del rocambolesco pareggio per 2-2 contro il Monza, dalla sala stampa dell’Artemio Franchi ha preso la parola il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino. Ecco le sue parole: “L’approccio a mio avviso oggi è stato positivo: eravamo in comando alla gara. Alla prima palla dentro abbiamo preso gol ed è cambiato l’atteggiamento, è subentrato timore. Alla squadra non deve mai cambiare l’atteggiamento e su questo devo lavorare. Siamo stati però bravi a rientrare in partita, avevo la sensazione che potevamo pareggiare da un momento all’altro… peccato che il 2-2 sia arrivato alla fine. Questa è una squadra di grandi valori umani. Portiamoci a casa tante cose positive”.

Sul mercato e sulla pausa: “La pausa arriva nel momento giusto, noi siamo partiti con una rosa e poi sono arrivati 11 giocatori nuovi che hanno ancora bisogno di inserirsi. Molti si devono sconoscere ancora e dunque ci vuole pazienza. Sono sicuro che da martedì inizieremo a lavorare bene su tutto e inizierà il percorso di crescita. Vedremo una squadra che vuole comandare il gioco e che vuol far gioire i tifosi. Del mercato sono contento, sono arrivati giocatori forti e di qualità che devono essere messi a posto. Sono felice e so che la società cercava anche un difensore ma poi per causa di forza maggiore non è arrivato… ma ora sono contento della squadra che ho”.

Se pensa di mettersi dietro alcune squadre davanti in classifica: “Abbiamo cambiato tanto rispetto all’anno scorso e il nostro obiettivo è quello di fare il meglio possibile. Sono convinto di avere una squadra con grandi valori umani e tecnici”.

Sul nuovo Monza di Nesta: “Ho visto un buon Monza che si è difeso bene… sono stati molti cinici. Non li abbiamo mai fatti calciare nella ripresa. Faccio però un grande in bocca al lupo al Monza, nonostante alleni la Fiorentina”.

Sulle gerarchie dei portieri: “Ho voluto vederli all’opera entrambi e sono molto contento di quello che hanno fatto: oggi abbiamo preferito dar riposare De Gea dopo i 120’ di giovedì. Dalla sosta inizieremo a ragionare su chi sarà il titolare”.

Su Gudmundsson: “Non so se recupererà per Bergamo, per ora non si è mai allenato con la squadra”.