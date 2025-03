Dagli inviati Palladino: "Abbiamo bisogno dei tifosi: faremo un allenamento per loro"

Al termine della sfida odierna contro il Lecce, dalla sala stampa dello stadio Franchi ha preso la parola il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino. Ecco le sue parole: “Ovviamente per noi questa era una partita importante, volevamo vincerla e l’abbiamo interpretata nel modo giusto. Siamo partiti dalle cose semplici lavorando su un sistema di gioco nuovo, a dimostrazione che i ragazzi sono sul pezzo e che possiamo adattarci. Abbiamo creato tante occasioni e abbiamo rischiato poco: i ragazzi hanno bisogno di tante vittorie. Ci serviva l’entusiasmo per ripartire”.

I giocatori l’hanno seguita bene…

“Lo dite voi, con notizie false, che i giocatori non mi seguono. I ragazzi sono uniti e fanno di tutto per portare la Fiorentina in alto. Quando i ragazzi leggono certe cose ci ridono solo sopra. Noi siamo duttili… ho letto anche che io ho messo giocatori fuori ruolo. Dobbiamo essere bravi a sfruttare il nostro essere camaleontici e bravi a vincere certe partite”.

Come nasce la scelta di Ndour? Fagioli parte spesso in panchina perché alla Juve giocava poco?

“Avevo bisogno di giocare 3-5-2 e dunque ho sfruttato i giocatori che avevo. Nicolò ha giocato meno e ora ha bisogno di continuità. Ultimamente è subentrato bene, il nostro obiettivo è recuperare molti giocatori perché ce ne sono tanti fuori”.

Cosa risponde ai fischi del pubblico?

“Abbiamo bisogno di tutti, soprattutto dei nostri tifosi, di qualsiasi parte dello stadio. I tifosi son quelli che ci spingono ad andare sempre più forte. I ragazzi hanno sempre bisogno una spinta in più. Magari in settimana vedremo di fare un allenamento a porte aperte, abbiamo bisogno di tutti quanti. Vogliamo fare questi ultimi mesi alla grande”.

Come stanno Gudmundsson e Kean?

“Ringrazio di cuore Albert perché si è dimostrato un grande uomo, ha forzato il suo rientro e con un solo allenamento mi ha dato la disponibilità. Moise spero di poterlo avere ad Atene, anche se dovrà svolgere altre visite di controllo”.

È soddisfatto della molte di gioco espressa?

“Io sono contento della vittoria. Poi certo, vorrei sempre che la squadra si esprimesse al meglio. Abbiamo un sacco di giocatori fuori… e oggi non era facile. Abbiamo ottenuto una vittoria merita, era importante ottenerla”.

Come giustifica le partenze forti e il calo della squadra dopo i primi minuti?

“Le partite si vincono anche soffrendo, oggi ci siamo messi a soffrire. A me piace vincere così: abbiamo rischiato 0, non ha mai tirato il Lecce. Oggi c’era da soffrire e lo abbiamo fatto, portando a casa i tre punti. Poi sicuramente dobbiamo migliorare i secondi tempi, non dobbiamo abbassarci troppo”.