Padovano: "A Bologna mi aspetto che Kean torni a segnare. Paratici valore aggiunto"

Michele Padovano, dirigente sportivo ed ex attaccante, è presente a Firenze per Pitti Uomo. Intercettato dai nostri inviati ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sulla Fiorentina sull'arrivo di Paratici: "Il suo percorso di carriera è sotto gli occhi di tutti, ha avuto grandi annate e ha fatto cose importanti. Per la Fiorentina è un valore aggiunto. Annate come quella viola ne ho vissute, di squadre che non dovevano stare in fondo per valori. Lavoreranno per prendere qualche giocatore di esperienza e di personalità che aiuti i giocatori forti già presenti che ci sono ma non sono leader. Sembra ora che la squadra si stia tirando fuori, anche se servirebbe un'altra vittoria per tirare ancora su il morale. Sono sicuro però che con quella squadra e Paratici ne usciranno".

Ancora su Paratici e sull'importanza del suo arrivo: "Sicuramente farà la differenza anche nello spogliatoio perché il giocatore ha bisogno di sentirsi protetto. Io conosco bene Alessandro Ferrari che è una persona seria ma con il calcio lui c'entra poco, anche le scelte dunque vanno in quella direzione li, di tirare fuori i giocatori dal momento negativo".

Quanto mancano i gol di Kean e quanto servirebbe ritrovare i gol del centravanti italiano?: "Sarebbe molto importante, però comunque a me piace sempre fare un discorso di squadra, sono i reparti che aiutano. Parlare del singolo se la squadra non aiuta non è facile. Anche lui ha bisogno del supporto dei compagni. Magari con questo mercato cercheranno di aiutarlo sotto questo punto di vista".

Sulla corsa salvezza: "La Fiorentina in quelle zone c'entra poco, però io ne ho vissute annate del genere. Con il Genoa addirittura l'anno prima facemmo la semifinale di Coppa Uefa e l'anno dopo ci siamo salvati all'ultima giornata. Sono annate che capitano e i giocatori viola non sono abituati a stare in quella zona li, ma ce la faranno ad uscirne".

Chi può fare la differenza domenica in Bologna-Fiorentina: "Mi ripeto, è sempre la squadra che dovrà mettere i singoli in condizione. Mi aspetto che Kean torni a fare gol perché li ha sempre fatti e so quanto per una punta sia importante segnare, quando non ci riesci per qualche giornata stai male fisicamente. Spero la squadra si possa risollevare e mettere Kean nelle condizioni di fare gol".