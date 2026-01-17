Dagli inviati
Oggi previste due partite al Viola Park: l'Under 14 e la femminile
FirenzeViola.it
È una mattinata decisamente diversa dalle altre al Viola Park, dove si piange la morte di Rocco Commisso, presidente gigliato. Oggi al centro sportivo sono previste due partite, l'Under 14 contro la Torres alle 12, e la Fiorentina femminile alle 15 contro il Genoa. Entrambe le partite sono però evidentemente tutte da valutare perché è probabile il rinvio di tutte le attività al Viola park.
