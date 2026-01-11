Dagli inviati
Nkunku: "Siamo dispiaciuti, volevamo vincere. Dobbiamo lavorare sugli errori"
L’attaccante del Milan Niels Nkounkou ha preso la parola in sala stampa dopo il pareggio odierno contro la Fiorentina: “Ho provato a portare qualcosa di diverso nella partita oggi e ci sono riuscito. Dopo il pari volevamo vincere ma non ci siamo riusciti. Eravamo dispiaciuti perché il nostro volere era quello di ottenere i tre punti”.
Che ti aspetti dal mercato di gennaio? Vuoi rimanere?
“Sono rumors quelli che mi riguardano. Io voglio rimanere qui al Milan”.
Il mister dice che avete ripetuto gli stessi errori…
“Sì ha ragione. Dobbiamo lavorare tanto su ciò che ci è mancato. Dopo l’1-1 dovevamo mettere più pressini agli avversari”.
