MIHAJLOVIC, Che ca**ata il rosso. Tifo viola, grazie

Queste le parole di Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, dalla sala stampa del Franchi dopo la sconfitta per 1-0 contro la Fiorentina: "Ci siamo fatti male da soli, non abbiamo fatto gol su due occasioni clamorose: abbiamo toccato quota 17 pali in campionato, che è un numero davvero alto. Il palo è un gol sbagliato. Poi se rimani in 10 si fa difficile... penso però che i ragazzi abbiano fatto un gara dignitosa, anche se in dieci abbiamo sofferto poco. Siamo ripariti bene diverse volte. L'atteggiamento è stato giusto, l'unica cosa che non mi è piaciuta è la gestione tecnica, in alcuni casi siamo stati troppo frettolosi e imprecisi nel ripartire. Questo fa parte della crescita... serve essere più leggeri e divertirsi di più. Svanberg ha sbagliato tutti i primi passaggi, vuol dire che non era sereno nella testa".

Su Bonifazi e il rosso: "Venerdì ha fatto il primo allenamento... ma non avevamo altre soluzioni che farlo giocare. Potevamo mettere dentro Binks ma lui sugli esterni trova difficoltà e con Gonzalez e Ikoné non era facile. Tra le idee che avevo in testa ho scelto lui. Kevin è un giocatore che deve sapersi gestire e giocare più con la testa ma spesso si fida troppo del suo fisico ma si va a ficcare in certe situazioni che finiscono male. Sicuramente con l'espulsione ha fatto una ca**ata.".

Su Arnautovic e Orsolini: "Orsolini ha sempre lo stesso problema: spesso si perde e non riesce a tenere la concentrazione per 90'. Lui sa giocare e sa fare gol però poi ogni tanto nell'arco della gara si isola troppo. Deve trovare più continuità e concentrazione, questo è il suo difetto principale. Deve migliorare nella testa. Arnautovic è stato 5-6 giorni a parte, ha una struttura fisica importante e si sente a lungo andare quando perdi degli allenamenti".

Sui tifosi viola: "Ci tenevo a ringraziarli perché è la prima volta da quando vengo qui che non mi hanno fischiato... per questo voglio ringraziarli".