Stasera Betis-Fiorentina, i precedenti con le spagnole non sorridono ai viola

Questa sera la Fiorentina scenderà in campo al Benito Villamarin per la semifinale di andata di Conference League contro il Betis. La squadra viola torna a giocare in Spagna dopo esattamente 10 anni dall'ultima volta, quando allora si giocavano semifinali di Europa League e quella Viola allenata da Vincenzo Montella si inchinò per 3-0 all'andata e 2-0 al ritorno all'altra squadra di Siviglia che poi vincerà quella competizione in finale col Dnipro. C'è da dire infatti che i club spagnoli per la Fiorentina sono un po' una bestia nera. Se diamo un'occhiata ai precedenti nelle competizioni Uefa contro le formazioni spagnole si evince come i risultati a favore della squadra gigliata siano veramente pochi.

In 16 incontri totali sono solo 3 le vittorie, 4 i pareggi, e 9 le sconfitte con 11 rete e 27 subite. 5 di questi incontri sono avvenuti nei gironi tra Champions League e Coppa Uefa, mentre gli altri riguardano le partite ad eliminazione diretta dove i risultati sono ancora peggiori: 2 finali perse, 3 eliminazioni, e una sola qualificazione. Il primo di questi rappresenta il punto più alto della storia europea della Fiorentina. Finale della Coppa dei Campioni 1956/57, la squadra viola allenata da Fulvio Bernardini affronta il grande Real Madrid di Di Stefano, che vincerà 2-0.

Altro incrocio con una spagnola e altra finale persa: 1962, ultimo atto della Coppa delle Coppe contro l'Atletico Madrid, 1-1 al termine della gara e allora, come si faceva un tempo, si gioca la "bella" col 3-0 dei colchoneros. Due anni dopo la Fiorentina giocò i trentaduesimi di finale della Coppa delle Fiere contro il Barcellona, vincendo all'andata 0-1, perdendo però poi 0-2 al Franchi, con conseguente eliminazione. L'unico bel ricordo per la Fiorentina è il successo ai rigori con l'Atletico Madrid: era la Coppa Uefa 1989-90, i viola perdono 1-0 a Madrid, pareggiano i conti vincendo 1-0 in casa e passano ai rigori, qualificandosi ai sedicesimi di finale.

Nel 1997 arriva la sfida con il Barcellona alle semifinali di Coppa delle Coppe dove si ricorda l'1-1 del Camp Nou con Batistuta che zittì lo stadio blaugrana. Al ritorno al Franchi finì 0-2 e in finale ci andò il Barcellona. In ordine cronologico poi arriveranno le sfide della stagione 1999/2000 ancora una volta contro il Barcellona ai gironi di Champions League, con la sconfitta in Catalunya per 4-2 e un pareggio per 3-3 a Firenze. Poi nella seconda fase a gironi della Coppa Campioni la Fiorentina affrontò il Valencia con cui vinse al Franchi per 1-0, mentre fu sconfitta al Mestalla per 2-0. Infine nel 2007 il pari con il Villareal per 1-1 nella fase a gruppi. Di seguito tutti i precedenti divisi per competizioni.

COPPA CAMPIONI

30/05/1957 Real Madrid - Fiorentina 2-0 Finale

CHAMPIONS LEAGUE

22/09/1999 Barcellona - Fiorentina 4-2 Prima fase a gironi

02/11/1999 Fiorentina - Barcellona 3-3 Prima fase a gironi

01/03/2000 Fiorentina - Valencia 1-0 Seconda fase a gironi

07/03/2000 Valencia - Fiorentina 2-0 Seconda fase a gironi

COPPA DELLE COPPE

10/05/1962 Fiorentina - Atletico Madrid 1-1 dts Finale

05/09/1962 Atletico Madrid - Fiorentina 3-0 Ripetizione Finale

10/04/1997 Barcellona - Fiorentina 1-1 Semifinale Andata

24/04/1997 Fiorentina - Barcellona 0-2 Semifinale Ritorno

COPPA DELLE FIERE

23/09/1964 Barcellona - Fiorentina 0-1 Trentaduesimi di finale

07/10/1964 Fiorentina - Barcellona 0-2 Trentaduesimi di finale

COPPA UEFA

13/09/1989 Atletico Madrid - Fiorentina 1-0 Trentaduesimi di finale

27/09/1989 Fiorentina - Atletico Madrid 1-0 - 3-1 ai calci di rigore Trentaduesimi di finale

25/10/2007 Villarreal - Fiorentina 1-1 Fase a gruppi

EUROPA LEAGUE

07/05/2015 Siviglia - Fiorentina 3-0 Semifinale Andata

14/05/2015 Fiorentina - Siviglia 0-2 Semifinale Ritorno