Le scelte del Betis per la Fiorentina: c'è Ezzalzouli al posto di Jesus

vedi letture

Serata speciale per la Fiorentina ma anche per il Betis che nell'andata a Siviglia vuole subito imporre il proprio gioco. Nelle scelte ufficiali dell'allenatore Manuel Pellegrini c'è solo una piccola sorpresa in attacco, dove Jesus Rodriguez viene lasciato in panchina rispetto alle indicazioni della vigilia, mentre al suo posto giocherà Ezzalzouli. Per il resto tutto confermato. Queste le scelte degli spagnolo per affrontare la Fiorentina:

REAL BETIS (4-2-3-1): Fran Vieites; Ruibal, Bartra, Natan; Perraud; Cardoso, Fornals; Antony, Isco, Ezzalzouli; Bakambu. Allenatore: Pellegrini.

A disposizione: Adriàn, Manu Gonzalez, Bellerin, Rodriguez, Sergi Altimira, Lo Celso, Sabaly, Mendy, Jesus Rodriguez, Pablo Garcia.