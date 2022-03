GRAVINA, Questo è regalo per Firenze e per i Viola

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha preso la parola dal palco del Salone dei Cinquecento ed ha detto la sua sull'evento e sul progetto per il restyling del Franchi. Queste le sue dichiarazioni alla stampa presente, tra cui FirenzeViola.it: "Siamo un po' legati da un'eccessiva burocrazia e una scarsa intraprendenza della parte privata. Il tema degli stadi è attuale, il domani è ora e non possiamo più perdere terreno se vogliamo recuperare tutto quello che abbiamo perso. Spero che questa iniziativa sia da stimolo per tantissime altre realtà. Con Nardella ci siamo confrontati per molto tempo, arrivando a mettere insieme la storia del nostro calcio, vuoi della Nazionale vuoi della Fiorentina. Questo è un regalo che facciamo alla città, alla Fiorentina, alla Nazionale ma anche a tutti i tifosi del nostro calcio".