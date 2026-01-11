Galloppa soddisfatto ma non si accontenta: "Manca qualità per fare gol"

Al termine della partita vinta 2-0 contro la Juventus che ha visto la Fiorentina laurearsi Campione d'Inverno del campionato Primavera 1, l'allenatore dei giovani viola, Daniele Galloppa, ha parlato ai media presenti tra cui Firenzeviola.it. Queste le sue parole: "Con i bianconeri è sempre una partita sentita e i ragazzi lo sapevano, abbiamo fatto una bella partita contro una squadra giovane e di qualità. Siamo stati bravi a prendere il controllo della partita nel primo tempo e poi a difenderci nel secondo fallendo anche qualche occasione per il 3-0. Ci vuole la qualità nel gesto e nella scelta, su quello dobbiamo crescere.

Non mi piace che non si vuole determinare a volte. Ci vuole coraggio e testa, dobbiamo migliorare".

Deli sta crescendo.

"Lapo sa bene quello che voglio ed è tra i più bravi a metterlo in campo. Gode della mia fiducia ma sa che se non fa quello che gli chiedo non gioca, però sono contento di lui".