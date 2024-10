GALLOPPA, Rammarico per oggi. Comuzzo patrimonio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico della Primavera viola Daniele Galloppa ha parlato così ai media presenti, tra cui FirenzeViola.it, dopo la sconfitta per 3-1 contro il Milan. Queste le sue parole: "C'è tanto rammarico. E' stata una gara non bella, mi dispiace prendere due gol da rinvio del portiere. Non possiamo prendere questi gol, eravamo riusciti a rimetterla in piedi. Ora dobbiamo solo girare pagina e continuare, c'era qualche giocatore che era in partita, qualcuno no. Per essere squadra bisogna allenarsi da squadra, non è sempre così perché non è facile. Trovarsi tutti insieme dal 7 luglio non è mai stato possibile per dinamiche nostre interne, c'è chi scende e chi va in Prima squadra e quindi ogni tanto vengono fuori gare come non vorresti. Sono dispiaciuto anche per non aver allungato sul Milan e rimanere primo da solo".

C'è una motivazione particolare per cui la squadra parte sempre in svantaggio? "A Genova abbiamo fatto tanti errori tecnici, lì siamo partiti molli. Oggi invece siamo partiti bene ma abbiamo fatto un errore di lettura su un rinvio del portiere. E' un errore individuale, dobbiamo quindi crescere sotto tanti aspetti ora".

Su Mandragora: "Rolando è un ragazzo intelligente, è venuto ieri a fare un po di rifinitura, avevamo concordato che avrebbe fatto 45 minuti perché servono a lui, giustamente la Primavera serve anche a questo. Il suo atteggiamento è stato giusto e positivo, peccato non abbia fatto gol. Ora tornerà in Prima squadra a giocarsi le sue carte".

Su Comuzzo: "Pietro è un ragazzo incredibile. Dal primo giorno che l'ho allenato ho sempre pensato che potesse essere questo. Mi riempi d'orgoglio il fatto che lui sia felice, è destinato a migliorare. Ieri non ha perso un duello e gli ho fatto i complimenti a fine partita. Mi fa solo che piacere, è un patrimonio della Fiorentina".