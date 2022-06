GALANTE, Pinamonti sarebbe un grande acquisto

Fabio Galante è intervenuto in occasione della 102esima edizione di Pitti uomo alla stampa presente, tra cui FirenzeViola.it: “Nazionale? È sempre difficile valutare, la settimana prima avevamo fatto bene. Mancini sta ricostruendo coi giovani, quindi certi rischi sono preventivabili. Il ko fa parte di un percorso, di piani B non ce ne sono, bisogna dare ai giovani il tempo di sbagliare. Anche se oggi i giovani spesso non hanno nemmeno fatto presenze in A. Dybala? Andasse all’Inter sarei contento, ci ho parlato, è uno da grande squadra. Lukaku? Non sarebbe male se tornasse anche lui, i bravissimi dirigenti dell’Inter sapranno cosa fare. Udogie? È bravo, ha qualità. Giocando con quelli esperti può migliorare ancora. Milenkovic? Lui come Bremer è un difensore affidabile e sarebbe un ottimo acquisto. Pinamonti? Ha già qualche anno di Serie A e di gol, sarebbe un ottimo acquisto per la Fiorentina. Ci vogliono attaccanti italiani in squadre importanti”.