FUNARO, Fine lavori in Curva Fiesole prevista per il 2026

Fonte: dal nostro inviato Ludovico Mauro

La sindaca di Firenze Sara Funaro, ha parlato al termine della riunione presso la prefettura dove si è discusso della sede delle partite della Fiorentina nel corso dei lavori per il restyling dello stadio Franchi: "Ringrazio tutti i partecipanti. Questo incontro ci ha permesso di fare un'analisi di quest'anno che abbiamo passato. Dopo la riunione dello scorso gennaio avevamo deciso di far giocare la Fiorentina al Franchi ma dovevamo valutare anche questa possibilità per il prossimo campionato. Questa volontà di giocare sempre a Firenze è quella che porteremo avanti anche in futuro e ci aggiorneremo nel corso dei lavori proprio con questo obiettivo mantenendo l'andamento dei lavori. Abbiamo parlato anche con l'Empoli e col comune di Empoli, ma noi vogliamo mantenere la Fiorentina a Firenze anche durante il restyling. Adesso noi dovremo presentare una variante del progetto per completare il primo lotto entro il 2026, stagione del centenario e in cui vorremmo avere 35mila spettatori a disposizione. Completato il primo lotto, vogliamo gestire la seconda parte per mantenere tutti gli step come avevamo immaginato".

Nuova curva Fiesole pronta per l'inizio della prossima stagione?

"Andando a completare di fatto la curva Fiesole, abbiamo un cronoprogramma che prevede la conclusione entro il 2026. Sulla continuità abbiamo preso tutti gli accorgimenti ulteriori e c'è massima attenzione da parte nostra. Se noi finiamo i lavori per tutta la parte del primo lotto, l'intenzione è andare a completare la curva Fiesole e la prima parte della Maratona entro il 2026".