Sono in tutto 17.618 i presenti allo stadio questa sera (numbero che tuttavia tiene conto dei 12mila abbonati in campionato, alcuni dei quali oggi non pervenuti) in occasione del derby di Coppa Italia tra Fiorentina ed Empoli. Come rende noto la società viola, l'incasso lordo registrato per il match odierno è pari a 342.551 euro.