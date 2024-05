FRANCHI, Maglie amarcord per seguire la Fiorentina

Fonte: dal Franchi, Luciana Magistrato

Tante maglie viola e qualche chicca dal passato all'Artemio Franchi pronto a riempirsi con oltre 30mila persone previste e arrivate per godersi la partita dai maxischermi adibiti per l'occasione. Tra chi sceglie Tatarusanu, chi Gil Dias e chi invece è arrivato con la 8 di Stevan Jovetic quando era alla Fiorentina, il grande ex della sfida di Atene. Ecco le immagini: