FOTO-VIDEO FV, Gattuso arrivato al Viola Park

Gennaro Gattuso è arrivato al cantiere del Viola Park qualche istante fa. Dopo aver visitato in mattinata l'attuale struttura di allenamenti della Fiorentina, per il tecnico è ora tempo di proiettarsi al futuro, osservando in prima persona lo stato dei lavori di quello che sarà la futura casa vera e propria dei viola. Ecco l'arrivo dell'allenatore, assieme alla dirigenza viola e all'architetto Casamonti che lo aspettava in loco, nella foto e nei video di Firenzeviola.it.