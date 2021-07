FOTO FV, Il VC Florence ricorda Astori a Moena

C'è anche un po' di Davide Astori nel ritiro di Moena che si concluderà tra poche ore per la Fiorentina: il Viola Club Florence infatti, presente in Val di Fassa per seguire l'ultima fase di lavoro della squadra di Italiano, ha scelto di appendere il proprio vessillo con il volto dello storico capitano viola scomparso il 4 marzo 2018 dal balcone di uno degli hotel della Fata delle Dolomiti, in ricordo del difensore che proprio tra le Dolomiti fu scelto da Stefano Pioli come detentore della fascia nella stagione 2017/18. Il Viola Club Florence si è oltretutto messo in contatto con la famiglia di Davide per far sapere dell'iniziativa. Ecco le foto di Firenzeviola.it!