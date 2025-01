FOTO FV, Il pullman della Fiorentina è arrivato all'Olimpico

La Fiorentina è arrivata allo stadio Olimpico di Roma, dove alle 20:45 scenderà in campo per affrontare la Lazio. La squadra di Palladino proverà a invertire il periodo negativo in campionato, che la vede non vincere da più di un mese, precisamente dalla gara interna col Cagliari dell'8 dicembre. Quanto alla formazione, il principale dubbio che riguarda la Fiorentina è relativo al modulo. Questo il pullman viola, giunto in questi minuti nei pressi dell'Olimpico: