FOTO FV, Franchi transennato regolarmente. E il bus...

Fiorentina-Udinese non si giocherà, ma come mostrano le foto di FirenzeViola.it non cambia la preparazione del Comune alla sfida. Non solo perché la Fiorentina dovrà presentarsi comunque al Franchi - ed il pullman è stato anche acclamato da un piccolo gruppetto di tifosi presenti - ma anche perché la Polizia Municipale ha dovuto transennare lo stadio come se tutto fosse normale. Ecco la testimonianza: