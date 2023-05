FOTO FV, Corteo non previsto: bloccati 200 tifosi

Fonte: dai nostri inviati Tommaso Loreto e Pietro Lazzerini

A poche ore dal match tra Basilea e Fiorentina, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, circa 200 tifosi viola hanno svolto un corteo autonomo non previsto e in piena autonomia si sono mossi verso St. Jakob-Park, senza aspettare il corteo delle 18 organizzato dall'Associazione tifosi fiorentini. Giunti allo stadio, come è possibile vedere dalle foto in calce, sono stati fermati dalla polizia locale che al momento li blocca fuori dal settore ospiti a più di tre ore dall'inizio della partita. I restanti tifosi, ovvero la parte più numerosa che parteciperà al corteo arriverà ovviamente più tardi.