FOTO FV, Barone e Pradè a colloquio con Gravina

L'evento organizzato dal Comune di Firenze è un'occasione anche per aggiornarsi sui temi d'attualità in casa Fiorentina e non solo. Dalla foto realizzata da FirenzeViola.it si può notare come Daniele Pradè e Joe Barone, rispettivamente direttore sportivo e CEO dei viola, siano a colloquio con Gabriele Gravina, presidente della FIGC, e Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A.