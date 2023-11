Fonte: dagli inviati L. Magistrato e N. Righi

Presenza d'eccezione stasera al Castellani di Empoli per la partita di beneficenza per raccogliere fondi per le vittime dell'Alluvione in Toscana. Alla serata partecipa anche Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina. Queste le foto del suo arrivo al campo: