Dagli inviati Fiorentina applaudita dalla Curva dopo il pareggio con il Milan

Per la prima volta da un po' di tempo, la Fiorentina si è presa gli applausi dai suoi tifosi. Dopo il pareggio casalingo contro il Milan, la squadra è andata sotto la Curva che ha risposto con gli applausi per De Gea e compagni nonostante la delusione per il gol preso nel finale e per la traversa che poteva significare vittoria.