FIO-GEN, 2-0: Primavera in finale! Rivivi live di FV

48' - Finisce qua! La Fiorentina vince 2-0 contro il Genoa e vola in finale di Coppa Italia Primavera per il terzo anno consecutivo: decidono le reti di Munteanu e Spalluto!

47' - Su una punizione del Genoa, tiro in porta di Eyango: parata facile a terra di Brancolini

45' - Assegnati 3' di recupero. La finale è vicina!

43' - Secondo cambio viola: fuori un ottimo Milani e dentro Gentile

42' - Sostituzione Genoa: fuori Turchet e dentro Cenci

40' - Primo cambio viola: dentro Krastev e fuori Bianco

38' - Fallo a centrocampo su Neri: ammonito Turchet. Viola che sembra poter controllare con scioltezza il finale di gara

30' - Viola vicini al 3-0: bella sterzata con cross di Milani, palla al centro per Pierozzi che stacca ma Agostino fa sua la sfera. Poco dopo, corner viola con Chiti che stacca ma manda fuori

27' - Cross del Genoa dalla destra, esce bene Brancolini e fa sua la sfera

24' - Azione da applausi di Fiorini che strappa un pallone dai piedi agli avversari, si fa 20 metri di campo ed esplode il tiro: palla messa in angolo da Agostino

21' - Altri due cambi nel Genoa: dentro Bornosuzov e Sadiku, fuori Dumbravanu e Conti

15' - Subito colpo di testa centrale di Sahli Bilel parato agilmente da Brancolini. Poco dopo diagonale di Besaggio a lato

13' - Doppio cambio nel Genoa: fuori Della Pietra e Marcandalli e dentro Serpe e Sahli Bilel

11' - Bellissima azione di Milani, che salta due uomini e va al tiro: palla di poco alta sopra la traversa ma che bella azione!

10' - Pierozzi rischia l'autogol con un salvataggio da punizione genoana: palla in corner ma nulla di fatto

9' - Giallo per Bianco, punizione per il Genoa da buona posizione

7' - GOOOOOOOL!!! GOOOOOL!!! SPALLUTO! La Fiorentina raddoppia! Bomba centrale di Munteanu, para centrale Agostino, sul pallone si avventa Spalluto che fa 2-0!

5' - Angolo per il Genoa: salta di testa Piccardo ma la palla finisce fuori

1' - Via alla ripresa al Bozzi, si riparte dall'1-0 viola. Nessun cambio nelle due formazioni

=== INTERVALLO ===

45' - Finisce qui il primo tempo: Viola con merito avanti sul Genoa per 1-0, decide la rete di Munteanu al 39'

39' - GOOOOOL! MUNTEANU! FIORENTINA AVANTI! Azione in percussione viola con il rumeno che va al tiro, il portiere del Genoa para ma poi la sfera torna sui piedi del rumeno che infila la porta avversaria. 1-0 viola!

37' - Primo giallo della partita: se lo guadagna Frison per aver fermato un avversario lanciato in contropiede

35' - Prima azione da gol del Genoa con il tiro di Besaggio che viene deviato sul fondo provvidenzialmente

33' - Ci prova Pierozzi con un tiro di difficile coordinazione: palla che esce di poco sopra la traversa, meglio la Fiorentina ora

29' - La Viola ora preme alla ricerca del vantaggio: bella palla di Bianco per Spalluto che non controlla fino alla fine ma buona incursione

23' - Si alza l'intensità della partita, con i viola però che spingono ancora alla ricerca del vantaggio

18' - FIORINI SBAGLIA! Dal dischetto Agostino ipnotizza il capitano viola, come nella gara di campionato. Si resta sullo 0-0

17' - Calcio di rigore per la Fiorentina! Atterrato Pierozzi da Marcandalli.

15' - Punizione pericolosa per il Genoa a 5 metri dall'area viola. Il tiro di Turchet è facile preda di Brancolini

9' - Partita molto tattica con il Genoa che si affida sempre a lanci lunghi ma senza successo

6' - Errore di Frison che regala il pallone agli avversari ma la Fiorentina si salva perche il Genoa sbaglia l'ultimo passaggio

3' - Bellissima giocata in difesa di Fiorini, che nasconde il pallone a Conti. La Viola è partita con personalità

1' - Via al match: Fiorentina in completo viola, Genoa con maglia bianca e inserti rossoblù con pantaloncini e calzettoni bianchi

Giornata molto importante per tutto il settore giovanile della Fiorentina. Questo pomeriggio alle ore 15, presso lo stadio Bozzi, va in scena la semifinale in gara secca di Coppa Italia Primavera che vede contrapposte la squadra di Alberto Aquilani - detentrice da due anni del trofeo - e il Genoa, avanti di due punti rispetto ai viola in campionato. Un impegno da non fallire (soprattutto perché ad assistere al match oggi c'è anche Rocco Commisso) che permetterebbe ai baby gigliati di centrare per la prima volta nella storia della competizione la terza finale consecutiva. Ecco le formazioni ufficiali del match, che Firenzeviola.it seguirà come sempre con il suo consueto LIVE!

Fiorentina: Brancolini; Frison, Fiorini, Chiti; Pierozzi, Neri, Bianco, Corradini, Milani; Spalluto, Munteanu. All. Aquilani.

Genoa: Agostino; Boli, Boci, Marcandalli; Piccardo, Dumbravanu, Eyango, Turchet, Conti, Besaggio, Della Pietra. All. Chiappino.