FIO-CRE, Festa Fiorentina all'ultimo respiro: è 3-2

La Fiorentina ha vinto la prima partita del campionato 2022-23 contro la Cremonese per 3-2. Grande festa allo stadio Artemio Franchi per il gol arrivato all'ultimo respiro con un tiro-cross di Rolando Mandragora che il portiere avversario Radu ha trascinato in rete. Le altre reti sono state segnate da Bonaventura, Okereke, Jovic e Bonaiuto. Arrivano i tre punti, dunque, per la squadra di Vincenzo Italiano: buona la prima!