FERRERO, Barone dedicava 24 ore al giorno alla Fiorentina

Fonte: dai nostri inviati - L. Magistrato e L. Mauro

È un Massimo Ferrero visibilmente commosso quello che ha parlato poco fa dal Viola Park. Arrivato a Firenze per rendere omaggio alla memoria di Joe Barone, con voce rotta dal pianto il presidente uscente della Sampdoria ha parlato così del dirigente scomparso ieri: "Il calcio ha perso una persona perbene, che ha dato la vita per questo sport. Quando è arrivato a Firenze si parlava di lui e lo incontrai subito in Lega. Lui ci ha messo la vita nella Fiorentina, ventiquattro ore su ventiquattro.

Lui e Pradé hanno cercato in tutti i modi di portare la Fiorentina nei lidi che si merita. Il calcio ha perso un grande professionista e una grande persona. Mi dispiace stare qui a parlare di una persona come lui scomparsa a 58 anni. Il mondo è pieno di gentaccia, invece Gesù raccoglie prima sempre gente come lui".