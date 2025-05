Dagli inviati Marco Negri: "Viola, rischio rammarichi. Ma il campionato è stato competitivo"

L'ex attaccante tra le altre di Perugia, Bologna e Glasgow Rangers, Marco Negri, ha parlato di Udinese-Fiorentina a margine del premio Luciano Gaucci ad Assisi: "Sono 90 minuti fondamentali. Si dice sempre, ma è davvero una finale: i viola devono giocarsela senza nulla da perdere. La Fiorentina deve fare la sua parte, cioè vincere e mettere pressione alla Lazio. Se poi i risultati non dovessero andare come sperato, certo, un po’ di rammarico ci sarà. Ma c’è anche da dire che quest’anno il campionato, soprattutto in zona Europa e Champions, è stato davvero competitivo. Essere lì a un passo, a 90 minuti dalla fine, è comunque un segnale che la Fiorentina è tra le grandi di questo campionato".

Palladino ha detto che vuole ripartire da 10-12 giocatori. Tra questi, secondo lui, deve esserci anche Kean, che però ha una clausola di 52 milioni. Tu cosa gli consiglieresti? Ha trovato il suo posto nel mondo?

"Secondo me sì. E per Palladino deve restare per forza. Trovare un attaccante così dominante, che segna tanti gol decisivi - perché i gol non si contano, si pesano — non è facile. La società farà di tutto per trattenerlo. Però, si sa, il mercato può cambiare tutto da un momento all’altro. È brutto da dire per i tifosi viola, ma trovare un centravanti affidabile è una delle cose più difficili nel calcio. E averlo già in casa è un vantaggio enorme.

Certo, se arriva un club disposto a pagare la clausola e a offrirgli un contratto molto importante, trattenerlo sarà complicato. Ma sono sicuro che la Fiorentina si sia già preparata, e che abbia delle alternative valide da giocarsi nel caso in cui la permanenza di Kean non si concretizzasse".