Dagli inviati Ferreira Pinto: "Dodo firmi un rinnovo di cui sia contento, sennò siamo alle solite"

Così l'ex centrocampista di Serie A, Ferreira Pinto, dal memorial Luciano Gaucci ad Assisi: "Perugia è una grande città e tifoseria. Il presidente Gaucci è stato uno che mi ha dato una grande spinta, credendo in me. Ha vinto lui perché poi sono andato in A vestendo la maglia anche dell’Atalanta”.

Il suo connazionale Dodo ha qualche problema col rinnovo a Firenze. Cosa gli consiglia?

“Intanto se va in Nazionale sono felice, perché è un esterno di alto livello. Ed è giusto che si sieda al tavolo con la società ma che sia contento del rinnovo, sennò siamo alle solite. Penso che rimarrà a Firenze, è un posto dove ha fatto troppo bene”.

Le è piaciuta la stagione di Palladino?

“Penso che i viola abbiano fatto un bel campionato a metà. Poi sono usciti da quella continuità che le avrebbe fatto fare un saltino in più. Per arrivare a un certo livello devi bilanciare la squadra. Non si può parlare di una grande Fiorentina e poi di una squadra quasi senza identità. L’allenatore deve rimanere lì, capire cosa non è andato e poi ripartire protagonista”.

Si deve ripartire da De Gea e Kean?

“Se la Fiorentina riesce a confermarli sono punti non fermi, ma fermissimi”.