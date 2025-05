Dagli inviati Davide Baiocco: "Fagioli non è stato continuo. Palladino? Continui a Firenze"

Davide Baiocco, ex centrocampista di Serie A, ha parlato a margine del del memorial Luciano Gaucci, ad Assisi: "Non posso dargli un consiglio, ma sicuramente ha trovato l’ambiente ideale per rendere al meglio. Ha avuto un allenatore che ha esaltato le sue qualità, in un contesto di squadra. Sai, lasciare la strada vecchia per quella nuova... conosci quello che lasci, non quello che trovi. Se arrivasse un’offerta da una squadra che lotta per obiettivi più ambiziosi, potrebbe pensarci. Ma la Fiorentina ha dimostrato di poter competere per l’Europa. La verità è che un calciatore dovrebbe stare dove si sente bene e dove può rendere al massimo. E Kean, a Firenze, ha fatto bene: vuol dire che lì si trova bene".

Su Fagioli: senza la Conference, resta solo il diritto di riscatto. Lo terresti?

"Questo lo dovrà decidere l’allenatore, in base ai suoi principi di gioco. Gli allenatori conoscono bene i propri giocatori, sanno cosa possono dare. È vero che Fagioli non è stato continuo, ma ha mostrato di poter stare alla Fiorentina e di essere utile al progetto. Quindi, la parola finale spetta a Palladino. Come sempre, l’allenatore determina il gruppo squadra e saprà se Fagioli potrà essere utile per la prossima stagione".

A proposito: Palladino, rispetto a Italiano, ha fatto un passettino indietro. Ma credi debba continuare il progetto a Firenze?

"Sì, penso di sì. Ha dimostrato il suo valore: propone un calcio giovane, coraggioso, propositivo. A me piace. Non era facile raccogliere l’eredità di Italiano, ma ha fatto un ottimo campionato. Come dicevo prima parlando del Perugia: credo che i progetti tecnici vadano coltivati e portati avanti nel tempo. Cambiare tutto alla prima difficoltà è controproducente. Il tempo serve per lavorare, crescere, dimostrare il proprio valore. Per quanto ha fatto vedere, io dico che Palladino merita fiducia e continuità.