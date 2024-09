FEMMINILE, Che batosta per la Fiorentina: 7-0 Wolfsburg

Fonte: dal Viola Park - Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Wolfsburg troppo forte per per la Fiorentina Femminile che al Viola Park viene sconfitta per 7-0 dalle tedesche nell'andata della seconda fase di Champions League femminile. Gara a senso unico fin dai primi minuti con la Hegering che ha subito messo al sicuro il risultato con una doppietta al 6' e al 24'. Dopo il palo della Popp al 32', la stessa giocatrice segna il gol del 3-0 tedesco al 37' poi arrotonda la Brand al 43'.

Nella ripresa nonostante i cambi la musica non cambia e le tedesche dilagano con la Popp che fa tripletta (gol al 53' e al 56') poi la neo entrata Endemann all'82' segna anche un settimo gol. Risultato pesante per la Fiorentina incapace di reagire alla maggiore qualità ed esperienza delle tedesche e l'impresa di ribaltare il risultato il 25 in casa del Wolfsburg diventa pressoché impossibile. Dopo il fischio finale applausi dai presenti al Viola Park tra cui Rocco Commisso che hanno salutato le viola evidentemente troppo inferiori rispetto alle avversarie.