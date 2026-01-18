Fabbian sul suo futuro: "Sono del Bologna. Concentrato per dare il massimo"

Giovanni Fabbian, dopo la sconfitta e la rete ininfluente trovata contro la Fiorentina, una delle squadre che nelle ultime settimane lo ha monitorato sul mercato, ha parlato brevemente del suo futuro nella squadra allenata da Vincenzo Italiano: "Sono qui, sono del Bologna. Sono concentrato qui e cercherò di dare il massimo per il Bologna". 