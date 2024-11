DI MARZIO, Viola e Lazio regine del mercato. Kean...

FirenzeViola.it

Il giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato alla serata ‘Campioni - primi sul campo, primi nel cuore’ iniziando da una considerazione su chi ha fatto il mercato migliore: "Guardando la classifica direi Fiorentina e Lazio, che sono quelle che stabnno dando le risposte più sorprendenti, soprattutto i biancocelesti che hanno vissuto un'estate turbolenta, con l'addio di Tudor, l'arrivo di Baroni e la rivoluzione della rosa. Anche il Napoli, che aveva da rifondare, ha preso due giocatore importanti come Buongiorno e McTominay. Miglior colpo in assoluto? Non saprei, forse Buongiorno, che ha cambiato completamente la retroguardia del Napoli, facendogli raggiungere un livello altissimo".

Kean che acquisto è stato?

"È stato un ottimo colpo perché aveva bisogno di giocare con continuità e togliersi l'etichetta di 'eterno incompiuto' che aveva alla Juventus. La Fiorentina ha creduto in lui, è stata molto rapida nel portare a termine un'operazione su cui c'era anche il Bologna, e adesso rappresenta un patrimonio importante sia per i viola che per la Nazionale".

Cosa serve alla Fiorentina in vista di gennaio?

"Serve un vice Kean perché Palladino considera Beltran un trequartista e Kouamé ha caratteristiche diverse. Per Lucca servirebbe un investimento importante e non credo che l'Udinese, che è bottega molto cara, voglia privarsene a gennaio. Djuric? Il Monza è in grande difficoltà e se vuole salvarsi non so quanto le convenga vendere un potenziale aiuto per la propria squadra. Magari ci saranno soluzioni all'estero".