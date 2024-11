DAL VP, C'è Gudmundsson in gruppo: le immagini

Fonte: dai nostri inviati al Viola Park - A. Giannattasio e S. Fontanelli

Giornata di vigilia di Conference in casa Fiorentina. Alle ore 15 circa di oggi è cominciato l'allenamento di rifinitura al Viola Park: tutti (o quasi) presenti in gruppo, l'unica defezione riguarda Amir Richardson, out per una lesione di secondo grado a carico del muscolo soleo della gamba destra rimediata col Marocco. Nel quarto d'ora aperto alla stampa clima disteso e torello per tutti: tra i protagonisti della seduta anche Albert Gudmundsson, che dopo essere rientrato in gruppo ieri anche oggi ha svolto allenamento insieme ai compagni.

Alle 17.30 la conferenza stampa di Raffaele Palladino e di un altro calciatore viola. In serata, dalle 18.30, conferenza stampa e allenamento al Franchi per il Pafos.