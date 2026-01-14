Bruno Barbieri: "Tra cucina e moda c'è sempre spazio per il Bologna. Un pari domenica va bene a tutti"
Bruno Barbieri, chef e personaggio televisivo italiano, è presente a Firenze per Pitti Uomo. Intercettato dai nostri inviati, ha parlato così anche del momento della Fiorentina e della sfida contro il suo Bologna: "Il mio Bologna ha avuto qualche problema nelle ultime settimane, abbiamo sofferto l'arrivo dell'inverno. Ma il Bologna è una bella storia, mi piace molto, a breve, domenica, ci sarà anche il derby con la Fiorentina. Italiano mi piace moltissimo, non è in discussione la sua bravura, spero che resti a lungo a Bologna.
Sono convinto che la Fiorentina non dovrebbe essere dove sta, però ci sono dei momenti così nel calcio. Ci vuole un po' di tempo, ma il problema è che di tempo ce n'è poco. Per domenica va bene un pari per entrambe direi. Il più modaiolo nel mondo del calcio? Direi Kean, ha un fisico incredibile".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati