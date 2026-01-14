Bruno Barbieri: "Tra cucina e moda c'è sempre spazio per il Bologna. Un pari domenica va bene a tutti"

Bruno Barbieri, chef e personaggio televisivo italiano, è presente a Firenze per Pitti Uomo. Intercettato dai nostri inviati, ha parlato così anche del momento della Fiorentina e della sfida contro il suo Bologna: "Il mio Bologna ha avuto qualche problema nelle ultime settimane, abbiamo sofferto l'arrivo dell'inverno. Ma il Bologna è una bella storia, mi piace molto, a breve, domenica, ci sarà anche il derby con la Fiorentina. Italiano mi piace moltissimo, non è in discussione la sua bravura, spero che resti a lungo a Bologna.

Sono convinto che la Fiorentina non dovrebbe essere dove sta, però ci sono dei momenti così nel calcio. Ci vuole un po' di tempo, ma il problema è che di tempo ce n'è poco. Per domenica va bene un pari per entrambe direi. Il più modaiolo nel mondo del calcio? Direi Kean, ha un fisico incredibile".