BRASCHI, Un orgoglio ricevere il Premio Salvetti

L'ex arbitro e dirigente arbitrale Stefano Braschi, presente a Coverciano per ritirare il Premio Ferruccio Salvetti, ai media presenti tra cui Firenzeviola.it ha voluto ricordare così l'ex collega: "Per me è un premio importante perché eravamo della stessa sezione con Salvetti. È un motivo d'orgoglio e d'affetto: una persona che ho conosciuto tanto tempo fa, conosco anche i figli. Ci tengo e mi fa piacere".

Cosa è cambiato nel calcio di oggi nel mondo arbitrale?

"È cambiato tutto. In 40 anni cambia il mondo ma stasera voglio pensare solo al premio. Sono entrato bambino in quella sezione e Salvetti era una persona per bene".