BENEFICENZA, Cena e asta con le maglie di Jack e Bati

Bonaventura, Batistuta, Carlo Conti e Federico Russo: la Christmas Charity Dinner organizzata dai Cavalieri di Sant’Appiano e Fondazione Medici F3 si colora di viola. Il 2 dicembre alla Villa Mediceo Lorenese del Poggio Imperiale si svolgerà infatti una cena per oltre 250 persone, andata sold out in poche ore, in cui verrà battuta un’asta e fatta una lotteria per beneficenza grazie ai tanti oggetti donati da sportivi e aziende importanti. I ricavati andranno alla Fondazione Bacciotti, alla Onlus Pallium e alla confraternita delle ‘Piccole sorelle dei poveri’.

Tra i cimeli che verranno messi all’asta c’è la maglia indossata recentemente da Bonaventura in Nazionale e quella viola di Batistuta nella straordinaria partita a Manchester. Pezzi di storia insomma come una delle racchette del fresco campione della Coppa Davis Jannik Sinner e il pallone della sfida mondiale di rugby Italia-All Blacks. Battitore il conduttore viola per eccezione Carlo Conti così come per la lotteria toccherà allo speaker 'viola' Federico Russo estrarre i numeri. La serata, sponsorizzata da UniCredit, Frescobaldi, Eurofins, Lamm e Divella, sarà invece condotta da Tiberio Timperi. La serata è stata presentata oggi alla stampa dagli organizzatori.