Dagli inviati De La Fuente: "C'erano due rigori a favore, sfortunati negli episodi. Futuro? Ho ancora un anno, sto bene qui"

Il tecnico della Fiorentina Femminile, Sebastian De La Fuente, ha parlato della sconfitta della sua squadra contro la Roma: "Avevo chiesto alle ragazze di uscire a testa alta perché per quanto fatto fino ad ora era una cavalcata importante e lo ha dimostrato questa poule scudetto nella quale ce la siamo giocata con tutte le squadre. Purtroppo oggi l'analisi l'avete vista: abbiamo avuto tre traverse, un rigore netto non dato nel primo tempo, nella ripresa non si è giocato. Con quel rigore la partita sarebbe stata un'altra, invece lo hanno preso loro e nel secondo tempo si saranno giocati 20 minuti. Abbiamo fatto esperienza, ma senza ammonizioni sette minuti di recupero sono stati una presa in giro".

Percorso di crescita? "Il punto di partenza non è stato oggi ma tutta la poule scudetto, dimostrando di andare lì e giocarcela con tutte con determinazione e voglia, che c'è stata anche oggi. Perciò non posso dire nulla alle ragazze, il calcio è fatto di sfortuna ed episodi che hanno determinato oggi, sicuramente l'atteggiamento è quello dal quale dobbiamo ripartire".

Rimpianti sulla regular season? Tutti abbiamo perso punti per strada e qualche partita l'abbiamo sbagliata, soprattutto nel girne di ritorno ma la dimostrazione che possiamo giocarcela con tutte e che abbiamo una squadra per fare questo. Poteva essere un anno anno di transizione perché abbiamo cambiato 13 giocatrici su 22 ed invece sapevamo che lavorando alla Fiorentina dovevamo avere questo obiettivo e abbiamo lottato fino all'ultimo giorno e fino all'ultima palla, anzi c'era anche un altro rigore per noi, e deve essere una partenza per quello che sarà. Per me è un anno positivo, tra semifinali di coppa Italia, partendo dalla Champions League e arrivare a giocarcela di nuovo oggi con una squadra forte dimostrando di essere all'altezza".

Futuro? Io ho un altro anno di contratto con la Fiorentina, abbiamo iniziato un percorso iniziato l'anno scorso. La qualificazione dell'anno scorso in pochi ci avrebbero scommesso, quest'anno alti e bassi ma io sto bene qua, con le ragazze che hanno dimostrato anche oggi di giocare con il cuore".