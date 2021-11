BECCAGLIA, Incontrato Commisso. Grazie a tutti

Dopo l'incontro con Rocco Commisso, la giornalista Greta Beccaglia ha rilasciato queste dichiarazioni ai media presenti, tra cui FirenzeViola.it: "Commisso mi ha chiesto scusa a nome del tifoso, poi abbiamo parlato e fatto una foto. È stato molto carino e mi ha espresso tutta la sua solidarietà. Tornare allo stadio? Vorrei ricominciare subito a lavorare, per me l'obiettivo è tornare alla normalità e spero che quello che è successo possa cambiare qualcosa. Sono stata fortunata visto che ci sono immagini video, facendo così che potessi denunciare e avere la testimonianza di quanto successo. Ora torno a lavorare, non dormo da tre giorni e non so quali siano gli sviluppi della situazione. Ci pensano i miei legali e la polizia. Penso che il Daspo sia giusto, poi deciderà la giustizia. Ho avuto tanto sostegno da tutti, uomini e donne. Non posso che dire grazie. Per questo sono tranquilla".