BARONI, Stimo Palladino, ha idee e personalità

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Protagonista assoluto di oggi, dopo la presentazione in conferenza stampa stamani come allenatore della Lazio, il fiorentino Marco Baroni ha ricevuto stasera a Siena il Premio Briglia d'Oro: "Questa è una grande soddisfazione che comunque condivido col mio staff e la squadra. Sono contento di questo premio, anche se ho fatto la conferenza di presentazione stamani oggi ci dovevo essere".

Sul primo giorno da allenatore della Lazio e sul percorso fatto: "C'è voglia, convinzione e un gruppo importante, dedito alla cultura del lavoro. Ripensando agli inizi, alla Rondinella, mi viene da ringraziare tutti quelli che ho incontrato e che hanno avuto fiducia in me. Poi però non voglio fermarmi, il calcio guarda sempre avanti".

E sul prossimo campionato di Serie A e sul mercato: "Il nostro campionato è davvero complicato, non ci sono partite facili. Conosco il gruppo con cui lavorerò e so che c'è tanto entusiasmo che per forza sarà contagioso. Immobile-Besiktas? La notizia mi arriva adesso, devo valutare. Ho sentito Ciro ed era molto carico, però queste sono scelte personali e non mie e della società".

Baroni ha parlato poi così anche della scelta della Fiorentina di affidarsi a Palladino: "Ho grande stima e rispetto di Raffaele. Ha impattato alla grande in Serie A, è un ragazzo con idee e personalità e penso possa rappresentare una guida giusta per la Fiorentina".