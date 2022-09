ASS. URBANISTICA A FV, Avanti con lo stadio: gli step

L'Assessora Urbanistica di Firenze Cecilia del Re ha parlato ai microfoni di FirenzeViola.it, a margine dell'evento di beneficenza che si sta svolgendo al campo dell'Affrico: "Un partita particolare tra le Glorie dell'Affrico e le Glorie Viola all'insegna del 100esimo compleanno della società, che abbiamo ricordato anche un po' di tempo fa con un evento a Palazzo Vecchio, il tutto per la Fondazione Bacciotti, una realtà che fa tantissimo nel nostro territorio. Una giornata di sport, solidarietà, e storia di un club che sta dando tanto al nostro territorio".

Su Fiorentina-Juventus: "E' la partita più attesa. Ci auguriamo una gara all'insegna del fairplay. Sono sicura che i nostri viola daranno tutto e il popolo viola è pronto a sostenerli. Siamo contenti anche che la Fiorentina sia tornata in Europa, noi siamo a lavoro per il nuovo stadio. Voglio vedere questa partita come quella che potrebbe avere un nuovo capitolo per la Fiorentina".

Sullo stadio: "Alla giunta dell'11 agosto abbiamo approvato il progetto di fattibilità tecnico economica. E' stato uno step importante per la richiesta dei fondi del Recovery Plan. Il prossimo passaggio è la nuova conferenza dei servizi, dove le osservazioni fatte in precedenza dovranno essere recepite dai progettisti. Con i tecnici del Comune siamo a lavoro per chiudere la conferenza dei servizi entro fine anno/inizio anno nuovo".

Sui rapporti con Commisso: "I rapporti sono buoni, stanno seguendo attentamente i vari passaggi. Alla fine della conferenza dei servizi dovremmo arrivare al progetto definitivo per poi arrivare all'appalto dei lavori e di conseguenza con loro ci sarà da affrontare il tema del momento in cui i lavori inizieranno e la Fiorentina dovrà disputare le partite di campionato. Stiamo valutando come fare, ovviamente il progetto potrebbe comprendere anche la possibilità di poter disputare le gare con il cantiere aperto, anche se questo aspetto è ancora in fase di discussione perché giocare altrove accelererebbe sicuramente i tempi".