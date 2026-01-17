Ass. Perini: "Domani stringiamoci insieme attorno alla maglia viola in ricordo di Rocco"

L'assessora allo sport del Comune di Firenze, Letizia Perini, presente a Palazzo Vecchio, ha espresso - davanti alla stampa presente - il suo ricordo per il Presidente Commisso e mandato un messaggio alla comunità viola per la partita di domani: "Lui è stato una figura che trasmetteva tanto ai giovani. Ci teneva a trasmettere il suo entusiasmo e la voglia di crescere sempre di più, di migliorarsi dal punto di visto umano, lavorativo e sportivo, era quello che cercava di trasmettere con la sua personalità. Anche il lascito che ha lasciato alla città e al calcio italiano, perchè il Viola Park è impianto sportivo meraviglioso, dal punto di vista qualitativo da modo alle nostre squadre di crescere sempre di più.

Questo secondo me è un elemento che per lo sport fiorentino e nazionale è importantissimo ed è espressione della generosità di Rocco Commisso, che ha lasciato un ricordo di uomo che ha voluto bene alla Fiorentina e a Firenze e in qualche modo nei prossimi giorni, insieme, visto che domani si giocherà la partita Bologna-Fiorentina stringiamoci insieme attorno alla maglia viola in ricordo di Rocco e mettiamo tutti noi stessi in quello che faremo nei prossimi giorni e nei prossimi anni".