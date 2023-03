ANTOGNONI, La Viola ora è in ripresa. E l'Atalanta...

Fonte: dall'inviato Cosimo Carta

C'è anche Giancarlo Antognoni a Campi Bisenzio per l'evento "Fiorentinamente" in ricordo di Andrea Pazzagli: "Non potevo non esserci, insieme abbiamo condiviso giornate molto belle. Penuria di talento in Nazionale? Non è che non ci sono giocatori bravi, è solo che giocano poco. L'abbiamo dimostrato all'Europeo. Va riveduto il meccanismo italiano, ci sono troppi stranieri e dobbiamo investire sui nostri giovani".

La Fiorentina?

"Il mese di marzo è stato positivo ed è in ripresa dopo un po' di affanno. L'Atalanta è regredita e ora si gioca un po' sulla condizione del momento".

La Champions?

"Secondo me ci sarà un'italiana in finale. Conte? Tornerà libero ma non so se in Italia ci sarà la volontà di puntare su di lui anche se sarà candidato per le panchine delle big se gli attuali tecnici faranno male".