ANDREAZZOLI, Non giocati ultimi 5": poca sensibilità

Queste le parole di Aurelio Andreazzoli, tecnico dell’Empoli, dalla sala stampa dello stadio Franchi al termine del ko per 1-0 contro la Fiorentina: “La gara si è svolta come la pensavamo, sapevamo di giocare contro una squadra forte, che sa quello che deve fare e lo fa molto bene: ci sono individualità molto importanti. Nel primo tempo abbiamo fatto bene anche se non siamo stati precisi ma tante volte abbiamo avuto occasione di andare a infastidire gli avversari. Un gol lo avevamo anche fatto… ma in 2-3 occasioni potevamo fare meglio. Molto ha influito il comportamento dei due centrali della Fiorentina, che sono stati bravi. Siamo stati penalizzati dall’espulsione di Luperto e si è fatta difficile, anche se ho visto una Fiorentina in affanno”.

Sull’annullamento del gol di Di Francesco: “L’Empoli fa giurisprudenza, come c’è una revisione da mettere in risalto ci tocca a noi. Nessuno aveva protestato, nemmeno Terracciano. Mentre su Luperto penso che sia stata fatta una valutazione al contrario, mentre il secondo giallo ci sta. Se nel primo caso andava ammonito qualcuno era l’avversario, non Luperto”.

Sulla gestione dopo il gol: “Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, il comportamento è stato giusto. Ho visto la Fiorentina cacciare via il pallone impaurita… non dimentichiamoci però che oggi giocavamo contro una squadra forte, con tanta qualità. L’arbitro avrebbe dovuto avere più sensibilità a farci giocare gli ultimi 5” di gara… parliamo di pochissimo tempo ma quei 5” me li devi far giocare, visto che c’era una rimessa laterale. Chi non ha sensibilità deve cambiare mestiere”.

Su come sta Tonelli: "Molto male... le sensazioni sono brutte, potrebbe essere un infortunio grave. Potrebbe essere il terzo negli ultimi mesi per lui"