Anche Caprini e Fortini a vedere la Fiorentina Primavera al Viola Park: la foto

vedi letture

Due giovani "d'eccezione" a seguire la partita della Fiorentina Primavera al Viola Park quest'oggi, per i quarti di finale di Coppa Italia contro il Cagliari. Come mostra la foto di Firenzeviola.it, Maat Daniel Caprini, attaccante promosso definitivamente in prima squadra da Palladino, è sugli spalti a seguire quelli che ormai sono da considerare i suoi ex compagni. Assieme a lui anche un altro prodotto del settore giovanile viola come Niccolò Fortini, attualmente in prestito alla Juve Stabia ma a Firenze da qualche giorno per recuperare da un infortunio. Il classe 2006 nella sessione di calciomercato appena chiusa è stato vicino al ritorno in viola nel ruolo di vice-Dodo, poi invece si è scelto di farlo continuare in Campania dove tornerà presto.

Le parole di Palladino su Fortini

Ieri in conferenza stampa Raffaele Palladino ha espresso un bel pensiero per Caprini: "Abbiamo una serie di giocatori duttili che possono giocare da prima punta. Io però aggregherò d'ora in poi l'attaccante della Primavera Caprini, che è forte e sta facendo bene. Può fare sia la prima punta che l'esterno e quando è stato con noi ha fatto sempre bene".