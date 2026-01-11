Dagli inviati Allegri: "Male dopo l'1-1. La Fiorentina ha ottimi valori e ne verrà fuori"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha così commentato dalla sala stampa del Franchi il pareggio tra la sua squadra e la Fiorentina: “Mi sono forse spiegato male io con i ragazzi: forse non abbiamo capito bene quello che abbiamo fatto col Genoa. Abbiamo fatto bene fino al pareggio poi dopo l’1-1 abbiamo iniziato a giocare palle indietro mentre dovevamo mettere la Fiorentina nella sua metà campo per provare a portare a casa la vittoria. Da qui alla fine mancano ancora 34-36 punti e mancano 19 partite. Dobbiamo solo lavorare e migliorare certe situazioni. Su questo si deve assolutamente migliorare”.

Come hanno giocato i titolari “inediti” che oggi ha schierato?

“Quando giochi e stai fuori non è mai facile. Mi riferisco ad Estupinan, che come tutti ha fatto cose più o meno buone. Abbiamo rischiato poco e nulla nel primo tempo ma dovevamo fare meglio. Abbiamo bisogno di tutto in questo momento, anche di chi gioca meno come Jashari e Fullkrug. Ci sono momenti della stagione in cui devi fare dei cambi. Rabiot non stava bene, aveva preso un colpa giovedì”.

Che impressione le ha fatto la Fiorentina?

“La Fiorentina ha una rosa con giocatori di ottimo valore. Per le qualità che ha ne potrà uscire. È chiaro che sotto l’aspetto psicologico è importante stare attenti. I risultati conseguiti ultimamente devono dar fiducia ai viola”.